DEG: Trainer Chernomaz wird Sportdirektor

Beim kriselnden Absteiger stehen große personelle Änderungen bevor. Die Gespräche mit einem neuen Headcoach laufen.

Personelle Veränderungen bei der Düsseldorfer EG: Der kriselnde Eishockey-Zweitligist steht vor der Verpflichtung eines neuen Trainers. Wie die DEG am Donnerstag bekannt gab, wird der bisherige Headcoach Rich Chernomaz neuer Sportdirektor des Klubs und nur noch bei den Spielen am Freitag (19.30 Uhr) in Weißwasser gegen die Lausitzer Füchse und am Sonntag (17.00 Uhr) gegen den Vorletzten EHC Freiburg weiter an der Bande stehen. Mit seinem Nachfolger befinden sich derweil die Gespräche „kurz vor dem Abschluss“.

„Dieser Schritt ist das Ergebnis von engen und sehr vertrauensvollen Gesprächen zwischen dem Trainerstab und der Geschäftsführung. Wir möchten Rich Chernomaz unsere Hochachtung aussprechen“, sagte Geschäftsführer Andreas Niederberger: „Wir waren und sind von seinen Qualitäten als Coach überzeugt. Dennoch hat er angeregt, dem Team durch einen Wechsel neue Impulse zu geben. Das verdient höchsten Respekt. Nun wollen wir mit einem neuen Headcoach die Köpfe der Spieler frei bekommen und den Turnaround schaffen.“

Der Kanadier Chernomaz hatte nach dem Abstieg eine vollkommen neue Mannschaft übernommen. Der Saisonstart war vielversprechend, doch nach acht Niederlagen aus den letzten zehn Spielen liegt die DEG nur auf dem enttäuschenden elften Platz. Der Schritt, Chernomaz zum Sportdirektor zu machen, sei laut Verein „mittelfristig eh geplant“ gewesen, wurde nun aber „aufgrund der aktuellen sportlichen Lage vorgezogen“.