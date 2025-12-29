Deutsche Eishockey-Junioren unterliegen auch Schweden

SID 29.12.2025 • 21:53 Uhr Im ersten Drittel hält das deutsche Team das Spiel offen, doch am Ende steht die nächste Niederlage bei der U20-WM.

Die deutschen Eishockey-Junioren haben bei der U20-WM in den USA auch ihr drittes Spiel verloren. Trotz eines guten Starts unterlag das Team von Bundestrainer Tobias Abstreiter den favorisierten Schweden mit 1:8, vier Gegentore im zweiten Durchgang brachen den Widerstand der deutschen Auswahl.

Elias Pul (8.) hatte das zwischenzeitliche 1:1 erzielt und Deutschland nach einem frühen Gegentor (2.) wieder ins Spiel gebracht. Doch der Druck der Schweden war letztlich zu hoch, auch ein Torhüterwechsel bei den Deutschen von Linus Vieillard zu Lukas Stuhrmann zu Beginn des Schlussdrittels half nicht.

Zum Auftakt hatte es ein erwartbares 3:6 gegen Gastgeber und Titelverteidiger USA gegeben, dann folgte ein 1:4 gegen die Slowakei. Das Ziel der U20 ist der Klassenerhalt in der Top-Division, höchstwahrscheinlich muss Deutschland dafür im Entscheidungsspiel gegen den Letzten der Parallelgruppe B bestehen.