Eishockey: Schweizer Nationaltrainer tritt zurück

Schweizer Erfolgscoach tritt zurück

Der Schweizer Erfolgscoach betreut die Mannschaft noch bei den Olympischen Spielen und der Heim-WM.
Der Schweizer Erfolgscoach betreut die Mannschaft noch bei den Olympischen Spielen und der Heim-WM.

Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft verliert ihren Erfolgscoach. Wie der nationale Verband am Mittwoch mitteilte, tritt Patrick Fischer nach der Weltmeisterschaft 2026 als Nationaltrainer zurück. Nachfolger des 50-Jährigen wird sein Assistent und U20-Nationaltrainer Jan Cadieux.

Fischer, der die Schweiz noch bei den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo im Februar und bei der Heim-WM im Mai anführen wird, war zehn Jahre lang Headcoach der Schweizer und führte sie zu zahlreichen Erfolgen. 2018, 2024 und 2025 gewann er als Cheftrainer jeweils WM-Silber.

