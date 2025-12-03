Eishockey: Schweizer Nationaltrainer tritt zurück

Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft verliert ihren Erfolgscoach. Wie der nationale Verband am Mittwoch mitteilte, tritt Patrick Fischer nach der Weltmeisterschaft 2026 als Nationaltrainer zurück. Nachfolger des 50-Jährigen wird sein Assistent und U20-Nationaltrainer Jan Cadieux.

Fischer, der die Schweiz noch bei den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo im Februar und bei der Heim-WM im Mai anführen wird, war zehn Jahre lang Headcoach der Schweizer und führte sie zu zahlreichen Erfolgen. 2018, 2024 und 2025 gewann er als Cheftrainer jeweils WM-Silber.