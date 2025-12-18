Peterka gewinnt deutsches NHL-Duell

SID 18.12.2025 • 06:01 Uhr Freude bei J.J. Peterka. Der deutsche Eishockey-Profi gewinnt das NHL-Duell gegen Landsmann Moritz Seider.

John-Jason Peterka hat das deutsche Eishockey-Duell in der NHL gegen seinen Nationalmannschaftskollegen Moritz Seider für sich entschieden. Der Stürmer gewann die Partie mit Utah Mammoth bei den Detroit Red Wings mit 4:1 und feierte den dritten Sieg in den vergangenen vier Spielen.

Die Red Wings bleiben trotz des Rückschlags Spitzenreiter der Atlantic Division.