Stützle glänzt bei wichtigem Sieg

SID 16.12.2025 • 06:02 Uhr Nationalspieler Tim Stützle ist am Erfolg seiner Ottawa Senators bei den Winnipeg Jets entscheidend beteiligt.

Mit drei Torvorlagen hat Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle die Ottawa Senators in der NHL zu einem wichtigen Sieg geführt. Der Stürmer war beim 3:2 nach Verlängerung bei den Winnipeg Jets an allen Treffern seines Team beteiligt.

Zunächst assistierte der 23-Jährige bei der 1:0-Führung durch Nick Cousins (31.), dann spielte er den Pass zum 2:2-Ausgleich von Jake Sanderson, der die Overtime erzwang (59.).

Stützle kämpft mit Ottawa Senators um die NHL-Playoffs

Schließlich bereitete Stützle auch das Siegtor von Brady Tkachuk vor (63.). Mit dem 15. Saisonerfolg verkürzte Ottawa den Rückstand auf den letzten Playoff-Platz im Osten auf vier Punkte.