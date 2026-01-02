Aus dem Ruhestand nach Krefeld: Aus den Birken kehrt zurück

Der frühere deutsche Eishockey-Nationaltorhüter Danny aus den Birken kehrt für die Krefeld Pinguine aus dem Ruhestand zurück. Wie der Zweitligist mitteilte, soll der mittlerweile 40 Jahre alte Olympia-Silbermedaillengewinner von Pyeongchang „das bestehende Torhüter-Trio punktuell entlasten und als zusätzliche Versicherung Richtung Play-offs agieren“. Ab der kommenden Saison werde aus den Birken dann als Torwarttrainer fungieren.

„Ich freue mich sehr auf die Herausforderung bei den Pinguinen“, sagte aus den Birken: „Die Kombination aus aktivem Torwart und Torwarttrainer ist für mich besonders reizvoll, da ich meine Erfahrungen direkt weitergeben und gleichzeitig auf dem Eis vorangehen kann.“ Der gebürtige Düsseldorfer hatte ursprünglich bereits zum Ende der Saison 2022/23 seine Spieler-Karriere beendet, war aber 2024 schon einmal für die Dresdner Eislöwen aus dem Ruhestand aufs Eis zurückgekehrt.