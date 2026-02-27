Olympiasieger entschuldigen sich nach Trump-Witz!

SID 27.02.2026 • 07:22 Uhr Mehrere US-Olympiasieger bereuen ihr Verhalten nach einem viel beachteten „Witz“ von Präsident Donald Trump.

Mehrere Eishockey-Olympiasieger haben für die Reaktion ihres Teams um Entschuldigung gebeten, nachdem US-Präsident Donald Trump nach ihrem Gold-Triumph einen Witz auf Kosten der Frauen-Mannschaft der USA gemacht hatte.

„Es tut uns natürlich leid, wie wir in diesem Moment darauf reagiert haben“, sagte etwa Charlie McAvoy vor dem NHL-Spiel seiner Boston Bruins gegen die Columbus Blue Jackets: „Wissen Sie, die Dinge sind dort einfach sehr schnell passiert“. Die Lacher nach dem Trump-Spruch würden „sicherlich nicht widerspiegeln, wie wir uns fühlen“.

Jake Sanderson (Ottawa Senators) räumte ein, das Lachen sei „ein kleiner Fehler“ gewesen, Goalie Jeremy Swayman (Boston) meinte: „Wir hätten anders reagieren sollen.“ Laut Matthew Tkachuk, der für die Florida Panthers spielt, würde das Männer-Team die Mannschaft der Frauen „lieben, und das Frauenteam liebt uns“.

US-Kapitänin kritisiert Trump öffentlich

Während Olympia sei man „sich so nah“ gewesen: „Wir haben uns gemeinsam andere Wettkämpfe angesehen. Wir sind hingegangen und haben sie angefeuert.“

Nach dem Triumph der US-Männer im Finale über Kanada (2:1 n.V.) hatte Trump das Team angerufen und ins Weiße Haus eingeladen. Dabei scherzte er, dass er auch die Frauenmannschaft dazu holen müsse. „Ansonsten würde ich wohl des Amtes enthoben werden“, war während eines über Lautsprecher geführten Telefonats von Trump zu hören. Mehrere Spieler lachten danach.