Deutsches Eishockey-Team schließt Paralympics als Sechster ab

SID 14.03.2026 • 18:04 Uhr Zwei Führungen reichen nicht zum Happy End im Platzierungsspiel. Der Gastgeber ist zu stark.

Die deutsche Nationalmannschaft hat bei den Paralympischen Winterspielen Rang fünf und damit ihr selbstgestecktes Ziel verpasst. Das Team um Fahnenträger Jörg Wedde schloss das Comeback nach 20 Jahren in der Platzierungsrunde mit einer Niederlage ab und verlor gegen Gastgeber Italien im Spiel um Platz fünf verdient mit 2:5 (1:0, 1:2, 0:3).

Nach drei Niederlagen in der Vorrunde hatte Deutschland das Halbfinale verpasst, letztlich bleibt Rang sechs.

Nach verhaltenem Beginn in der stimmungsvollen Santagiulia Arena scheiterte Bernhard Hering erst an der Latte (8.), ehe er das deutsche Team in Führung brachte (10.). Im zweiten Drittel traf erst Nikko Landeros (18.) zum Ausgleich, ehe Italien ein kurioses Eigentor unterlief, welches erneut Hering gutgeschrieben wurde (22.). Doch Christoph Depaoli (27.) egalisierte schnell wieder und Landeros (38.) sowie Gianluigi Rosa (39., 43.) drehten das Spiel.