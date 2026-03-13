Aufstiegshoffnung dahin! Einstiger Meister scheitert krachend

SID 13.03.2026 • 22:06 Uhr Aus statt Aufstieg: Der Altmeister scheitert nach einem 3:7 in den Pre-Playoffs an Landshut.

Der achtmalige deutsche Meister Düsseldorfer EG hat die sofortige Rückkehr in die Deutsche Eishockey Liga (DEL) krachend verpasst.

Die DEG verlor auch das zweite Duell in der Pre-Playoffs gegen den vom früheren Bundestrainer Uwe Krupp gecoachten EV Landshut am Freitagabend daheim mit 3:7, damit ist die Saison für den kriselnden Traditionsklub bereits beendet.

Auch ein Trainerwechsel brachte die DEG nicht weiter

Das erste Spiel hatte die DEG in Landshut 1:4 verloren. In der Hauptrunde war Düsseldorf im Jahr nach dem DEL-Abstieg trotz großer Ambitionen nicht über Platz neun hinausgekommen. Headcoach Rich Chernomaz wechselte auf den Posten des Sportdirektors, auch sein Nachfolger Harry Lange brachte nicht den erhofften Erfolg.