Eishockey: IIHF-Präsident Tardif gibt sein Amt auf

SID 29.03.2026 • 17:20 Uhr Luc Tardif stellt sich im Oktober nach fünf Jahren an der Spitze des Eishockey-Weltverbandes nicht zur Wiederwahl.

Nach fünf Jahren als Präsident des Eishockey-Weltverbandes IIHF stellt sich Luc Tardif nicht zur Wiederwahl. Das gab der Franzose am Sonntag bekannt.

„Ich glaube, dass es Zeit für eine neue Führungspersönlichkeit ist“, hieß es in einem Statement des 73-Jährigen, das die IIHF veröffentlichte.

Tardif hatte sich im September 2021 gegen Franz Reindl, damaliger Präsident das Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), durchgesetzt und den Schweizer Rene Fasel auf dem Chefposten beerbt. Seine Amtszeit endet im Oktober.

Tardif: Zuvor als Schatzmeister tätig

Der in Kanada geborene Tardif hatte vor der Wahl zum Präsidenten unter anderem jahrelang als Schatzmeister des Verbandes gearbeitet.