Eishockey: Memmingens Frauen gewinnen siebten Meistertitel

Die Eishockey spielerinnen des ECDC Memmingen haben im Eiltempo ihre siebte deutsche Meisterschaft gewonnen. Das Team um die Nationalmannschaftskapitänin Daria Gleißner siegte auch im dritten Playoff-Finalspiel der Deutschen Frauen Eishockey Liga (DFEL) gegen die Eisbären Berlin mit 4:2 (1:1, 2:1, 1:0).

Vor 2679 Zuschauern in der Eishalle am Hühnerberg erzielten Nara Elia (9.), Theresa Knutson (36., 54.) und Jule Schiefer (40.) die Tore für die Titelverteidigerinnen. Das Team mit zahlreichen Nationalspielerinnen in seinen Reihen hatte zuvor bereits die ersten beiden Spiele der Best-of-five-Serie in Berlin mit 3:0 und 6:1 gewonnen. Damit fehlt dem überragenden Team der letzten zehn Jahre nur noch ein Titel zum Rekord der ESG Planegg, die sich vor zwei Jahren aus der DFEL zurückgezogen hatte. Aktuell spielen nur vier deutsche Klubs in der höchsten Frauenspielklasse und HK Budapest.