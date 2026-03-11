Eishockey-Profi muss mehrmals wiederbelebt werden

Benjamin Zügner 11.03.2026 • 10:31 Uhr Das österreichische Eishockey erlebt am Dienstagabend bange Stunden. Ein Ex-DEL-Profi muss auf dem Eis wiederbelebt werden.

Diese Szenen schockieren die Eishockey-Welt: Ex-DEL-Profi Jordan Murray ist am Dienstagabend im ersten Playoff-Viertelfinalspiel in der International Central European Hockey League mit dem Klagenfurter EC gegen das ungarische Team Fehérvár AV19 kollabiert.

Der 33-Jährige war laut Klub-Statement auf der Auswechselbank ohne gegnerischen Einfluss zusammengebrochen und musste noch in der Halle mehrmals reanimiert werden.

Drama auf dem Eis! Profi mehrmals wiederbelebt

Sein Klub schrieb in einem Gesundheitsupdate am Mittwochmorgen: „Die Vereinsärzte Dr. Hannes Florianz und Dr. Günther Bachler, zu Hilfe eilende, dem Spiel beiwohnende (Notfall-)Mediziner/innen sowie Sanitäter/innen setzten über mehrere Minuten hinweg und letztlich erfolgreich reanimierende Maßnahmen.“

Murray wurde anschließend umgehend unter Beatmungsmaßnahmen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Ex-DEL-Profi auf dem Weg der Besserung

„Mit Stand vom Mittwochmorgen befindet sich Jordan Murray in der Aufwachphase aus dem künstlichen Tiefschlaf, sein medizinischer Zustand ist aktuell stabil“, ließ sein Klub verlauten.

Das Spiel wurde abgebrochen, über eine sportliche Wertung informiert der Klub in Abstimmung mit der Liga. In dem Statement bedankte sich der Verein darüber hinaus für das tatkräftige Einschreiten der Anwesenden: „Aktuell sind die Gedanken der Mannschaft, des Trainer- und Betreuerstabs sowie der gesamten Organisation bei Jordan Murray. Gleichzeitig bedankt sich der Klub bei den zahlreichen medizinischen Helferinnen und Helfern für deren rasches, entschlossenes und letztlich rettendes Handeln.“