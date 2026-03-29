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IIHF-Präsident Tardif gibt sein Amt auf

IIHF-Präsident Tardif gibt sein Amt auf

Der Franzose stellt sich im Oktober nach fünf Jahren an der Spitze des Eishockey-Weltverbandes nicht zur Wiederwahl.
Luc Tardif zieht sich im Herbst zurück
Luc Tardif zieht sich im Herbst zurück
© AFP/GETTY IMAGES/SID/BRUCE BENNETT
SID
Der Franzose stellt sich im Oktober nach fünf Jahren an der Spitze des Eishockey-Weltverbandes nicht zur Wiederwahl.

Nach fünf Jahren als Präsident des Eishockey-Weltverbandes IIHF stellt sich Luc Tardif nicht zur Wiederwahl. Das gab der Franzose am Sonntag bekannt. „Ich glaube, dass es Zeit für eine neue Führungspersönlichkeit ist“, hieß es in einem Statement des 73-Jährigen, das die IIHF veröffentlichte.

Tardif hatte sich im September 2021 gegen Franz Reindl, damaliger Präsident das Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), durchgesetzt und den Schweizer Rene Fasel auf dem Chefposten beerbt. Seine Amtszeit endet im Oktober. Der in Kanada geborene Tardif hatte vor der Wahl zum Präsidenten unter anderem jahrelang als Schatzmeister des Verbandes gearbeitet.

„Nach 25 Jahren im Dienst der IIHF-Familie – als Mitglied, Komiteemitglied, Ratsmitglied, Schatzmeister und nun Präsident – bin ich unglaublich stolz auf das, was wir gemeinsam für den Eishockeysport erreicht haben“, so Tardif: „Da die IIHF nun stark und stabil aufgestellt ist, halte ich es für den richtigen Zeitpunkt, die Führung an eine jüngere Generation weiterzugeben. Ich setze mich für einen reibungslosen und effektiven Übergang zum Wohle der globalen Eishockeygemeinschaft ein.“

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