Wie bei Olympia: USA holen gegen Kanada Eishockey-Gold

SID 15.03.2026 • 18:10 Uhr Die US-Amerikaner setzen sich im Traumfinale durch und bauen ihre Serie aus.

Die USA haben das Eishockey-Traumfinale gegen Kanada bei den Paralympischen Winterspielen gewonnen und zum fünften Mal nacheinander Gold geholt. Der Topfavorit setzte sich gegen den Nachbarn vor der Rekordkulisse von 11.500 Zuschauern in der Mailänder Arena Santagiulia mit 6:2 (1:0, 2:1, 3:1) durch. Nach den beiden Olympia-Triumphen der Männer und Frauen machte die Sledge-Auswahl das US-Triple in Norditalien perfekt.

Dreierpacker Jack Walace (9./25./32.), Kayden Beasley (22.), Top-Torjäger Declan Farmer (42.) und Brody Roybal (42.) trafen vor vollen Rängen bei der letzten Medaillenentscheidung der Spiele für das US-Team, Liam Hickey (17./33.) war für Kanada erfolgreich. Eine höhere Besucherzahl hatte es bei den Paralympics beim Eishockey noch nie gegeben. Auch bei Olympia waren die USA und Kanada in den Finals aufeinandergetroffen.