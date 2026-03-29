Meister verpasst Rekord ganz knapp

SID 29.03.2026 • 10:21 Uhr Der ECDC Memmingen feiert im dritten Finale gegen Berlin den dritten Sieg - vor fast 3000 Fans.

Den Zuschauerrekord nur knapp verpasst, den Olympia-Boom aber genutzt: Vor der großen Kulisse von 2679 Fans haben die Eishockeyspielerinnen des ECDC Memmingen im Eiltempo ihre siebte deutsche Meisterschaft gewonnen.

Das Team um die Nationalmannschaftskapitänin Daria Gleißner siegte am Samstag auch im dritten Playoff-Finalspiel der Deutschen Frauen Eishockey Liga (DFEL) gegen die Eisbären Berlin mit 4:2 (1:1, 2:1, 1:0).

122 Fans fehlen dem ECDC Memmingen zum Rekord

„Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft. Auch bei dieser Finalserie hat sich gezeigt, dass wir hier richtig gutes Eishockey spielen und wir einfach eine starke Mannschaft sind“, sagte Gleißner: „Deshalb sind wir richtig happy, wieder den Titel geholt zu haben, und freuen uns jetzt alle auf die Meisterfeier.“

Nara Elia (9.), Theresa Knutson (36., 54.) und Jule Schiefer (40.) erzielten in der Eishalle am Hühnerberg die Tore für die Titelverteidigerinnen. Zum DFEL-Rekord von 2801 Zuschauerinnen und Zuschauern, den die Berlinerinnen im November 2023 in der Uber Arena des Männerteams aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) aufgestellt hatten, fehlten nur 122 Fans.

Memmingen kommt Rekordtitel näher

Bei den Winterspielen in Mailand/Cortina hatte die deutsche Frauen-Nationalmannschaft vor den Fernsehern ein Millionenpublikum, beim Vorrundenspiel gegen Frankreich schalteten mehr als vier Millionen ein.

Memmingen mit zahlreichen Olympia-Teilnehmerinnen in seinen Reihen hatte zuvor bereits die ersten beiden Spiele der Best-of-five-Serie in Berlin mit 3:0 und 6:1 gewonnen.