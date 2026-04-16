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DEB-Team startet mit Niederlage in WM-Vorbereitung

DEB-Team startet mit Niederlage in WM-Vorbereitung

Die Auswahl von Bundestrainer Harold Kreis verliert in Tschechien gegen den 13-maligen Weltmeister.
Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis
Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis
© picture-alliance/KEYSTONE/SID/SALVATORE DI NOLFI
SID
Die Auswahl von Bundestrainer Harold Kreis verliert in Tschechien gegen den 13-maligen Weltmeister.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ist mit einer knappen Niederlage in die WM-Vorbereitung gestartet. Mit zwei Debütanten und ohne die meisten Stammspieler, die noch in den DEL-Playoffs oder in der NHL beschäftigt sind, unterlag das Team von Bundestrainer Harold Kreis trotz guter Leistung in Tschechien mit 3:5 (0:1, 2:1, 1:3).

29 Tage vor dem WM-Beginn in der Schweiz trafen in Karlsbad der Augsburger Alexander Blank (31.) sowie die Straubinger Stefan Loibl (36.) und Danjo Leonhardt (57.) für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), die gegen den 13-maligen Weltmeister einen 0:2-Rückstand aufholte. Besonders im Fokus stand der Deutsch-Kanadier Samuel Dove-McFalls, der mit 23 Treffern bester deutscher Torjäger in der DEL-Hauptrunde war. „Es ist ein Traum für mich, dass ich jetzt hier spielen darf“, sagte der Nürnberger vor seiner Premiere. Seine Sturmreihe erzielte das erste deutsche Tor.

Im ersten von sieben WM-Tests bekam im Tor der Bremerhavener Leon Hungerecker viel Gelegenheit, sich auszuzeichnen. In seinem dritten Länderspiel zwischen den Pfosten überzeugte der 28-Jährige trotz der Gegentore von Jakub Flek (18./56.), Filip Pyrochta (24.) und David Tomasek (42.). Zudem traf Tomasek ins leere Tor (60.). Sein Debüt gab auch Hungereckers Klubkollege Rayan Bettahar. Noch nicht zum Einsatz kamen der Nürnberger Thomas Heigl und der Ingolstädter Johannes Krauß, die Kreis ebenfalls zum ersten Mal nominiert hatte.

Die erste Chance hatte Loibl mit einem Solo (6.). Danach dominierten die Tschechen, Dove-McFalls hatte allerdings in Überzahl den Ausgleich auf dem Schläger (19.). Blank traf nach starker Vorarbeit des Ingolstädters Daniel Fischbuch, Loibl gelang das 2:2.

Am Freitag (17.00 Uhr/MagentaSport) treffen beide Teams an selber Stelle erneut aufeinander. Weitere Gegner in der Vorbereitung sind die Slowakei am 23. und 25. April in Kaufbeuren und Augsburg, Österreich am 30. April in Zell am See und am 2. Mai in Garmisch-Partenkirchen sowie die USA am 10. Mai bei der Generalprobe in Mannheim. Die WM beginnt am 15. Mai in Zürich gegen Finnland.

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