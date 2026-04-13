Falsches Zertifikat: Impf-Geständnis von Nationaltrainer

SID 13.04.2026 • 23:33 Uhr Der Schweizer Eishockey-Nationaltrainer Patrick Fischer gib einen Fehler aus dem Jahr 2022 zu. Der Verband sieht von Konsequenzen ab.

Der Schweizer Eishockey-Nationaltrainer Patrick Fischer hat einen Monat vor der Heim-WM mit einem überraschenden Geständnis für Aufsehen gesorgt.

Wie der Verband in einer offiziellen Mitteilung erklärte, war der 50-Jährige 2022 mit einem gefälschten Corona-Zertifikat zu den Olympischen Spielen nach Peking gereist.

Fischer wollte sich nicht impfen

„Ich möchte im Vorfeld der Heim-WM eine persönliche Angelegenheit ansprechen. Vor den Olympischen Winterspielen in Peking bin ich unter Verwendung eines nicht gültigen Covid-Impf-Zertifikats nach China eingereist. Die Swiss Ice Hockey Federation, Swiss Olympic sowie mein Umfeld hatten davon keine Kenntnis“, wird Fischer zitiert.

Er habe sich in einer außergewöhnlichen persönlichen Notlage befunden, da er sich nicht impfen lassen wollte. Fischer sprach von einem „schweren Fehler“ und übernehme „die volle Verantwortung.“