Finanzspritze für die Eishockey-Frauen: DEB will größere Liga

SID 24.04.2026 • 11:34 Uhr Der Verband unterstützt die Klubs in der DFEL künftig mit 100.000 Euro im Jahr.

Bei Olympia schauten Millionen zu, auch beim Saison-Kehraus durften sich die deutschen Eishockey-Nationalspielerinnen noch einmal über eine stattliche Kulisse freuen. Und künftig gibt es eine Finanzspritze für die arg geschrumpfte Bundesliga.

„Wir haben uns als DEB entschieden, die Deutsche Frauen Eishockey Liga mit 100.000 Euro pro Jahr zu unterstützen“, erklärte Frank Lutz, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), am Rande des 5:1-Länderspielsiegs in Kaufbeuren gegen die Schweiz bei MagentaSport. Der Grund: In der DFEL gebe es „weiterhin strukturelle und finanzielle Probleme, wir haben mittlerweile nur noch fünf Mannschaften“.

DEB: Vorbild aus der Schweiz und Schweden

Nach dem Rückzug des Rekordmeisters ESC Planegg und der Bergkamener Bären in den letzten beiden Jahren spielen nur noch Seriensieger ECDC Memmingen (mit dem Großteil der Nationalmannschaft), die Eisbären Berlin, der ERC Ingolstadt und die Mad Dogs Mannheim in der DFEL, zudem HK Budapest.

Der Betrag soll laut Lutz „nicht nach dem Gießkannen-Prinzip“ verteilt, sondern gezielt eingesetzt werden – auch für mögliche neue Erstligisten. „Klubs, die im Moment an der Schwelle stehen und es vom Wirtschaftlichen her nicht so ganz packen, sollen einen Anreiz bekommen, den letzten Schritt zu machen, um die Liga zu erweitern“, sagte Lutz, der auf eine Signalwirkung für Sponsoren und die Deutsche Eishockey Liga (DEL) der Männer hofft: „Wir sehen es in der Schweiz und in Schweden, was da möglich ist.“

Eishockey: Großes Interesse bei Olympia

Eine größere Breite in der DFEL sei „elementar für die Nationalmannschaft“, betonte er. Derzeit gibt es in Deutschland 3000 Eishockeyspielerinnen, die Hälfte ist bis zur U15 aktiv. „Wir verlieren in den höheren Altersklassen immer mehr Spielerinnen – einfach, weil es strukturell nicht passt und die Distanzen zu den Klubs zu groß sind“, sagte Lutz: „Wir brauchen mehr Klubs in der DFEL.“