Nach Zertifikat-Geständnis: Aus für Nationalcoach Fischer

SID 15.04.2026 • 22:49 Uhr Die Schweiz nimmt einen Monat vor Beginn der Heim-WM einen Wechsel auf der Trainerbank vor.

Patrick Fischer ist nach seinem überraschenden Geständnis nicht mehr Eishockey-Nationaltrainer der Schweiz. Das gab die Swiss Ice Hockey Federation (SIHF) einen Monat vor Beginn der Heim-WM in einer offiziellen Mitteilung bekannt. Am Montag hatte Fischer erklärt, dass er 2022 mit einem gefälschten Corona-Zertifikat zu den Olympischen Spielen nach Peking gereist war.

Fischer war seit Ende 2015 Coach der Nationalmannschaft, dreimal gewann er mit dem Team WM-Silber. Für die WM in Zürich und Fribourg (15. bis 31. Mai), bei der die Schweiz auch auf die DEB-Auswahl trifft, übernimmt Fischers bisheriger Assistent Jan Cadieux.

„Der Fall ist rechtlich abgeschlossen, hat aber eine öffentliche Werte- und Vertrauensdiskussion ausgelöst, die der Verband sehr ernst nimmt. Vertrauen und Integrität sind zentral in unserem Sport und in unserem Verband“, sagte Präsident Urs Kessler: „Aus heutiger Sicht war unsere erste Beurteilung, wonach die Angelegenheit abgeschlossen ist, zu kurz gegriffen. Es geht um Werte und Respekt, die für Swiss Ice Hockey zentral sind und von Patrick Fischer 2022 nicht gelebt wurden.“