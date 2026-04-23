Schweiz-Doppelpack: DEB-Frauen gewinnen ersten Test

SID 23.04.2026 • 19:19 Uhr In Kaufbeuren lässt das deutsche Team nichts anbrennen. In zwei Tagen kommt es zum Wiedersehen mit der Schweiz.

Die deutschen Eishockey-Frauen haben den ersten Teil des Schweiz-Doppelpacks souverän für sich entschieden. Mit zwölf Olympia-Teilnehmerinnen im Kader gewann das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod das Länderspiel gegen die Eidgenossinnen in Kaufbeuren mit 5:1 (3:0, 0:1, 2:0). Zum Abschluss der Saison trifft die DEB-Auswahl am Samstag (13.30 Uhr) in Augsburg ein zweites Mal auf die Schweiz.

Für das deutsche Team, in dem mehrere Spielerinnen aus der U18 eine Chance erhielten, erzielten Mathilda Heine (5.), Anna Rose (11.) und Tabea Botthof (16.) sowie Celina Haider (54.) und Emily Nix (57.) die Tore. „Wir hatten einige Spielerinnen, für die es das erste Spiel war, sie waren nervös“, sagte MacLeod: „Für sie ist es sehr gut, diese Art von Atmosphäre mit den Fans zu erleben. Das ist für uns mit Blick auf die Zukunft wirklich sehr positiv.“

Die drei PWHL-Profis Laura Kluge (Boston Fleet), Sandra Abstreiter (Montréal Victoire) und Nina Jobst-Smith (Vancouver Goldeneyes) sind noch im Ligabetrieb aktiv. Auch die Welcke-Zwillinge Lilli und Luisa von der Boston University fehlen im Aufgebot.

Für das deutsche Team sind es die letzten Länderspiele der Saison, im Juli findet das erste Trainingscamp zur Vorbereitung auf die WM (6. bis 16. November) in Dänemark statt.