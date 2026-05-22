Lenny Peteanu 22.05.2026 • 09:32 Uhr Yannic Seidenberg hatte in seiner Karriere schon viel erreicht. Doch dann warf den früheren Eishockey-Nationalspieler eine Dopingsperre aus der Bahn. So recht nachvollziehen kann er das bis heute nicht, wie er im SPORT1-Podcast Deep Dive verrät.

Der frühere Eishockey-Nationalspieler Yannic Seidenberg blickt kritisch auf seine inzwischen verbüßte Dopingsperre zurück. Im SPORT1-Podcast Deep Dive machte er nun deutlich, dass er die lange Auszeit bis heute nicht vollständig nachvollziehen kann.

„Ich weiß, dass ich es nicht bewusst gemacht habe. Habe ich einen Fehler gemacht? Ja. Aber bin ich deshalb schuld, dass ich zweieinhalb Jahre zuschauen muss? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen: nein“, betonte der 42-Jährige offen.

Seidenberg war kurz vor Beginn der DEL-Saison 2022/23 während seiner Zeit beim EHC Red Bull München nach einem positiven Dopingtest suspendiert worden. Im November 2023 folgte die Sperre: vier Jahre, rückwirkend ab September 2022.

Der Olympiasilber-Gewinner von 2018 akzeptierte die Sanktion sowie einen Strafbefehl. Nach einer Einigung mit NADA und WADA wurde die Strafe zwar um 18 Monate verkürzt, am Ende stand dennoch eine Zwangspause von zweieinhalb Jahren.

Der Auslöser der positiven Probe lag in einer Behandlung aus dem Jahr 2021. Damals kämpfte Seidenberg mit Depressionen und suchte medizinische Hilfe. Ein Arzt verschrieb ihm stimmungsaufhellende Mittel, ohne ihn allerdings nach eigener Aussage auf mögliche Risiken für Leistungssportler hinzuweisen. „Der Arzt hat mir eine homöopathische Creme aus der Yamswurzel empfohlen, die alles wieder regulieren würde“, berichtete Seidenberg: „Die habe ich mir abends auf den Arm geschmiert.“

Eishockey: Seidenberg kehrte nach Dopingsperre noch einmal zurück

Was Seidenberg nicht wusste: Die Substanz enthielt Testosteron, einen verbotenen Wirkstoff im Sport. Für den ehemaligen Nationalspieler hatte das drastische Folgen: Es kam zu einer Hausdurchsuchung.

Dabei sei ihm anfangs noch gar nicht bewusst gewesen, etwas Unerlaubtes eingenommen zu haben. Erst als das Thema Doping erstmals konkret zur Sprache kam, zog Seidenberg die Verbindung. Später konfrontierte er den behandelnden Arzt: „Ich habe ihn gefragt, ob ihm eigentlich bewusst ist, dass er gerade mein Leben zerstört hat.“