Eishockey: Ex-Nationalspieler Krueger an Parkinson erkrankt

SID 02.05.2026 • 14:19 Uhr Der 66-Jährige reagiert mit mehr Sportaktivitäten auf die Diagnose.

Der ehemalige Eishockey-Nationalspieler Ralph Krueger ist an Parkinson erkrankt. Der 66-Jährige machte die vor eineinhalb Jahren bestätigte Diagnose kurz vor seiner Aufnahme in die Ruhmeshalle des Weltverbandes IIHF bei der anstehenden WM in der Schweiz in einem CH-Media-Interview öffentlich.

„Dieser Tag hat viel verändert. Parkinson ist unheilbar, aber behandelbar. Genaue Prognosen sind nicht möglich, es gibt keine zwei Verläufe, die genau gleich sind. Aber die Lebenserwartung ändert sich wenig, nur die Lebensqualität“, beschrieb der ehemalige Trainer der Schweizer Nationalmannschaft und des NHL-Klubs Edmonton Oilers seine Situation.