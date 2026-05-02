Ex-Nationaltrainer unheilbar krank - er spielte einst für Deutschland

Philipp Heinemann 02.05.2026 • 11:41 Uhr Ralph Krueger macht eine schwere Erkrankung öffentlich - viele Jahre lang war er Nationaltrainer der Schweiz, doch einst spielte er auch für Deutschland.

Der frühere Schweizer Eishockey-Nationaltrainer Ralph Krueger leidet an der Nervenkrankheit Parkinson. Das machte der 66-Jährige nun selbst öffentlich. „Ich habe im Herbst 2024 die Diagnose Parkinson bekommen. Die Krankheit ist unheilbar“, sagte Krueger in einem Interview mit CH Media.

Wegen der Diagnose hatte sich Krueger, der als aktiver Spieler noch für die deutsche Nationalmannschaft aufgelaufen war, zuletzt aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Die ersten Symptome traten kurz nach seinem 65. Geburtstag auf. „Von einem Tag auf den anderen zitterte meine Hand“, schilderte Krueger den Beginn der Erkrankung. Zunächst habe er die Anzeichen unterschätzt, erst zwei Monate später suchte er einen Arzt auf. Die endgültige Diagnose folgte im November 2024.

„Dieser Tag hat vieles verändert“

Parkinson gehört zu den am weitesten verbreiteten Erkrankungen des Nervensystems. Im Verlauf sterben im Gehirn jene Nervenzellen ab, die für die Produktion des Botenstoffs Dopamin verantwortlich sind. Dadurch kommt es nach und nach zu Beeinträchtigungen im gesamten Körper, die mit unterschiedlichen Beschwerden einhergehen. Das typische Zittern ist dabei lediglich eines von vielen möglichen Anzeichen.

Trotz der bedrückenden Nachricht versucht der frühere Nati-Coach, nach vorn zu blicken. „Zum ersten Mal hatte ich keine Kontrolle mehr – und dieser Tag hat vieles verändert“, sagte Krueger. Gleichzeitig betonte er, sich nicht von der Krankheit bestimmen zu lassen: „Ich lasse mich nicht darauf reduzieren. Diese Krankheit ist ein Teil von mir – aber nicht alles.“

Parkinson sei zwar nicht heilbar, aber behandelbar, erklärte Krueger weiter. Die Lebenserwartung verändere sich kaum, wohl aber die Lebensqualität. Um die Symptome zu lindern, setzt er konsequent auf Bewegung. „Ich bin sportlich wie nie“, sagte der frühere Nationaltrainer und berichtet von täglichen Sporteinheiten über mehrere Stunden.

Krueger spielte einst für Deutschland

Mit seiner Offenheit verfolgt Krueger ein klares Ziel. „Es ist ein großer Schritt für mich, darüber zu sprechen“, räumte er ein. Zugleich wolle er anderen Betroffenen Mut machen und zeigen, dass ein aktives Leben trotz der Diagnose möglich ist.

Krueger ist Deutsch-Kanadier, der auch die Schweizer Staatsbürgerschaft besitzt. Als Eishockey-Spieler lief er in Deutschland unter anderem für Düsseldorf, Schwenningen und Iserlohn auf.