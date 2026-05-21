Historischer Titel für deutsche Nationalkeeperin

SID 21.05.2026 • 06:43 Uhr Montréal siegt in der amerikanischen Eishockey-Finalserie vorzeitig. Abstreiter erlebt den Triumph von außen und erreicht dennoch Historisches.

Die Schläger flogen in die Luft, die Helme segelten übers Eis: Eishockey-Nationaltorhüterin Sandra Abstreiter hat mit Montréal Victoire den Titel in der nordamerikanischen Profiliga PWHL gewonnen. Das Team setzte sich im vierten Finalspiel bei Ottawa Charge mit 4:0 durch und entschied die Best-of-five-Serie mit 3:1 für sich.

Abstreiter kam erneut nicht zum Einsatz. Wie bereits in den vorherigen Playoff-Partien vertraute Montréal auf die kanadische Nationaltorhüterin Ann-Renée Desbiens, die im entscheidenden Duell 23 Schüsse parierte und ihren Kasten sauber hielt. Nach der Niederlage im dritten Spiel ließ Montréal nichts anbrennen und nutzte die zweite Gelegenheit zum Titelgewinn.

Historischer Titel für Abstreiter

Für Abstreiter ist es ein besonderer Erfolg. Die Torhüterin aus Freising avancierte zur ersten deutschen Spielerin, die den „Walter Cup“ in der noch jungen Professional Women’s Hockey League gewinnt. Die Liga hatte erst 2023 ihren Spielbetrieb aufgenommen.