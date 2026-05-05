Holzer beendet Eishockeykarriere: "Zeitpunkt passt perfekt"

SID 05.05.2026 • 12:26 Uhr Nach dem ersten Titelgewinn seiner langen Laufbahn macht Ex-NHL-Verteidiger Korbinian Holzer mit 38 Jahren Schluss.

Mehr als 20 Jahre jagte Korbinian Holzer erfolglos einem Titel hinterher, nach dem erlösenden Triumph mit den Graz 99ers in der ICE Hockey League hat der frühere deutsche Nationalspieler seine Karriere beendet. „Es ist einfach an der Zeit, einen nächsten Schritt zu machen“, sagte der frühere NHL-Profi nach seiner Krönung in Österreich. Der Verteidiger hängt mit 38 Jahren seine Schlittschuhe an den Nagel.

Holzer begann beim TuS Geretsried mit dem Eishockeyspielen, ging über Bad Tölz und Regensburg zur Düsseldorfer EG, dann folgten zehn Jahre in Nordamerika mit Engagements bei den NHL-Klubs Toronto Maple Leafs, Anaheim Ducks und Nashville Predators.

Im Anschluss an eine Station in der russischen KHL (Jekaterinburg) ging der gebürtige Münchner für drei Jahre zu Adler Mannheim, schließlich 2024 nach Graz. Als Kapitän feierte Holzer im April den ICE-Titelgewinn und wurde mit den 99ers österreichischer Meister.

Holzer mit seinem Entschluss zufrieden

„Es ist meine erste Meisterschaft. Ganz egal in welcher Liga, ich kann es gar nicht beschreiben, was mir dieser Titel mit Graz bedeutet“, so Holzer. Der Entschluss für das Karriereende habe „ja schon vor den Playoffs festgestanden. Dass es jetzt noch dazu so ausgegangen ist, habe ich mir vorher natürlich nicht erträumen lassen. Umso mehr passt der Zeitpunkt nun perfekt“, sagte Holzer.