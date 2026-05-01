Nach mehr als 40 Jahren: Kanada fehlt beim Spengler Cup

Der traditionsreiche Spengler Cup in Davos geht in diesem Jahr erstmals seit mehr als 40 Jahren ohne das Eishockeyteam aus Kanada über die Bühne. Das gaben die Veranstalter und der kanadische Verband am Freitag bekannt.
Kanada fehlt beim Spengler Cup
Der Rekordweltmeister war seit 1984 fester Bestandteil des Turniers in der Schweiz.
Der HC Davos gewann 2025 den Spengler Cup
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Der Rekordweltmeister war seit 1984 fester Bestandteil des 1923 erstmals ausgetragenen Turniers in der Schweiz.
„Innerhalb der verfügbaren Zeit konnte keine Einigung mit Hockey Canada über eine Verlängerung der Zusammenarbeit erzielt werden“, hieß es in der Mitteilung.
Es gebe aber weiterhin einen Dialog „mit dem Ziel, eine Rückkehr in Zukunft zu ermöglichen“. Die 98. Auflage findet vom 26. bis 31. Dezember statt.
Feststehende Teilnehmer sind U.S. Collegiate Selects, Frölunda HC, SCL Tigers und Gastgeber HC Davos. Zwei weitere Teams werden später bekannt gegeben.