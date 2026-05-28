Eishockey-Legende Lemieux unerwartet verstorben

SPORT1 28.05.2026 • 23:19 Uhr Claude Lemieux ist tot. Der viermalige Stanley-Cup-Sieger verstirbt unerwartet im Alter von 60 Jahren.

Der frühere NHL-Star Claude Lemieux ist tot. Der viermalige Stanley-Cup-Sieger starb im Alter von 60 Jahren, wie die nordamerikanische Eishockey-Profiliga am Donnerstagabend mitteilte.

Lemieux hatte sich in dieser Woche in Montreal aufgehalten, wo er am Montag anlässlich des dritten Spiels der Halbfinal-Serie zwischen den Montreal Canadiens und den Carolina Hurricanes als Fackelträger im Bell Centre fungierte.

Eishockey: Trauer um Claude Lemieux

„Heute ist ein trauriger Tag für die Canadiens-Familie und die gesamte Eishockey-Gemeinschaft“, wird Canadiens-CEO Geoff Molson zitiert: „Ich möchte Claudes Familie und seinen Angehörigen mein aufrichtigstes und tiefstes Beileid aussprechen. Als leidenschaftlicher Wettkämpfer, der in entscheidenden Momenten zur Höchstform auflief, war Claude ein unermüdlicher, mutiger und hartnäckiger Spieler, der das Team zu den höchsten Ehren führte. Er verkörperte das Wesen eines Spielers der Montreal Canadiens. Heute trauern wir um den viel zu frühen Tod eines unserer Champions. Unsere Gedanken sind an diesem schweren Tag bei seiner Familie.“

NHL-Commissioner Gary Bettman sagt: „Die National Hockey League trauert um Claude Lemieux, einen viermaligen Stanley-Cup-Sieger und einen der größten Spieler der Eishockeygeschichte, der sich in entscheidenden Spielen besonders hervorgetan hat.“

NHL: Lemieux gewann viermal den Stanley Cup

Mit den Canadiens gewann Lemieux 1986 die Meisterschaft, es folgten drei weitere Stanley-Cup-Triumphe mit den New Jersey Devils (1995), mit der Colorado Avalanche (1996) und erneut mit den Devils (2000).

Der Stürmer brachte es in 234 Playoff-Spielen auf 158 Punkte (78 Tore, 80 Vorlagen) – darunter 19 spielentscheidende Treffer – und verpasste in seinen letzten 19 NHL-Spielzeiten lediglich ein einziges Mal die Qualifikation für die Postseason.

In der ewigen Scorerliste der NHL belegt Lemieux mit 1273 Punkten Platz neun. Informationen zur Todesursache gab die NHL Alumni Association, die den Tod am Donnerstagabend vermeldete, bislang noch nicht heraus.