PWHL: Deutscher Premieren-Titel vertagt

Eishockey-Nationaltorhüterin Sandra Abstreiter hat mit ihrem Klub Montréal Victoire den ersten Matchball in der Final-Serie der nordamerikanischen Profi-Liga PWHL vergeben. Beim kanadischen Rivalen Ottawa Charge unterlag Montréal im dritten Spiel unglücklich mit 1:2. Das nächste Duell der „best of five“-Serie steht in der Nacht zu Donnerstag ebenfalls in Ottawa an.
Deutscher Premieren-Titel vertagt
Abstreiter kam wie in den ersten beiden Spielen, die Montréal jeweils daheim in der Verlängerung gewonnen hatte, nicht zum Einsatz. Die kanadische Nationaltorhüterin Ann-Renée Desbiens, die bislang alle Playoff-Matches komplett bestritten hat, spielte lange überragend, nach dem 1:0 durch Hayley Scamurra im Schlussdrittel (48.) stand Montréal kurz vor dem Titelgewinn – doch Peyton Hemp (55.) und Rebecca Leslie 56 Sekunden vor Spielende drehten die Begegnung.
Abstreiter kann als erste Deutsche den Titel in der noch jungen PWHL holen, die 2023 den Spielbetrieb aufgenommen hatte. Wie im Vorjahr verhalf die 28-Jährige aus Freising zur besten Bilanz der Hauptrunde, damals scheiterte Montréal aber im Finale um dem „Walter Cup“ an Minnesota Frost. Gegen den Titelverteidiger, der auch in der Premierensaison 2023/24 Meister geworden war, setzte sich Montréal diesmal in einem dramatischen Halbfinale durch.