PWHL: Deutscher Premieren-Titel vertagt

SID 19.05.2026 • 07:03 Uhr Nationaltorhüterin Sandra Abstreiter kann als erste Deutsche den Titel in der Profi-Liga PWHL holen. Im ersten Anlauf klappt es knapp nicht.

Eishockey-Nationaltorhüterin Sandra Abstreiter hat mit ihrem Klub Montréal Victoire den ersten Matchball in der Final-Serie der nordamerikanischen Profi-Liga PWHL vergeben. Beim kanadischen Rivalen Ottawa Charge unterlag Montréal im dritten Spiel unglücklich mit 1:2. Das nächste Duell der „best of five“-Serie steht in der Nacht zu Donnerstag ebenfalls in Ottawa an.

Abstreiter kam wie in den ersten beiden Spielen, die Montréal jeweils daheim in der Verlängerung gewonnen hatte, nicht zum Einsatz. Die kanadische Nationaltorhüterin Ann-Renée Desbiens, die bislang alle Playoff-Matches komplett bestritten hat, spielte lange überragend, nach dem 1:0 durch Hayley Scamurra im Schlussdrittel (48.) stand Montréal kurz vor dem Titelgewinn – doch Peyton Hemp (55.) und Rebecca Leslie 56 Sekunden vor Spielende drehten die Begegnung.