DFEL wird aufgestockt: Bratislava als sechstes Team dabei

SID 26.06.2026 • 13:04 Uhr Das Teilnehmerfeld der höchsten deutschen Frauen-Eishockeyliga vergrößert sich von fünf auf sechs Teams. Zur nächsten Saison steigt Veolia Petrzalka Bratislava aus der Slowakei ein.

Zur nächsten Saison steigt Veolia Petrzalka Bratislava aus der Slowakei als neues Team in die Deutsche Frauen Eishockey Liga (DFEL) ein. Das Feld wird damit von fünf auf sechs Teilnehmer vergrößert. Das gab der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Freitag bekannt.

Weiter dabei in der höchsten deutschen Frauen-Eishockeyliga sind die Klubs ECDC Memmingen Indians, Eisbären Berlin, ERC Ingolstadt, Mad Dogs Mannheim und HK Budapest/Ungarn. Titelverteidiger ist Memmingen.

Eishockey: Liga will Leistungsdichte stärken

Veolia Petrzalka Bratislava wurde neu gegründet und geht aus einem Entwicklungsprojekt des slowakischen Verbandes hervor, das bislang in der European Women’s Hockey League (EWHL) angetreten war.