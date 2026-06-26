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DFEL wird aufgestockt: Bratislava als sechstes Team dabei

Eishockeyliga wird aufgestockt

Das Teilnehmerfeld der höchsten deutschen Frauen-Eishockeyliga vergrößert sich von fünf auf sechs Teams. Zur nächsten Saison steigt Veolia Petrzalka Bratislava aus der Slowakei ein.
Neue Konkurrenz für Meister Memmingen Indians
Neue Konkurrenz für Meister Memmingen Indians
© picture-alliance/nordphoto GmbH/SID/Hafner
SID
Das Teilnehmerfeld der höchsten deutschen Frauen-Eishockeyliga vergrößert sich von fünf auf sechs Teams. Zur nächsten Saison steigt Veolia Petrzalka Bratislava aus der Slowakei ein.

Zur nächsten Saison steigt Veolia Petrzalka Bratislava aus der Slowakei als neues Team in die Deutsche Frauen Eishockey Liga (DFEL) ein. Das Feld wird damit von fünf auf sechs Teilnehmer vergrößert. Das gab der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Freitag bekannt.

Weiter dabei in der höchsten deutschen Frauen-Eishockeyliga sind die Klubs ECDC Memmingen Indians, Eisbären Berlin, ERC Ingolstadt, Mad Dogs Mannheim und HK Budapest/Ungarn. Titelverteidiger ist Memmingen.

Eishockey: Liga will Leistungsdichte stärken

Veolia Petrzalka Bratislava wurde neu gegründet und geht aus einem Entwicklungsprojekt des slowakischen Verbandes hervor, das bislang in der European Women’s Hockey League (EWHL) angetreten war.

„Unser Ziel ist es, die Konkurrenzfähigkeit und Leistungsdichte innerhalb der Blossom-ic DFEL zu stärken, um unseren Spielerinnen ein bestmögliches Niveau zu bieten“, sagte Ronja Jenike, DEB-Leistungssportreferentin Frauen: „Bratislava hat nicht nur ein sehr professionelles Umfeld, sondern auch eine klare Vorstellung des sportlichen Wettbewerbs, die sich vollumfänglich mit der des DEB deckt.“

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