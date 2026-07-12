Trauer um deutsche Schiedsrichter-Legende

SID 12.07.2026 • 20:00 Uhr Josef "Jupp" Kompalla ist tot. Der Schiedsrichter leitete über 2000 Spiele in Deutschland - und das stets ohne Helm.

Das deutsche Eishockey trauert um Josef „Jupp“ Kompalla. Die Schiedsrichter-Legende ist am Sonntagmorgen im Alter von 90 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben. Das teilte der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) mit.

Kompalla leitete während seiner Karriere 2019 Spiele in den deutschen Eishockeyligen und über 150 Länderspiele. Der Weltverband IIHF nominierte ihn für insgesamt elf Weltmeisterschaften sowie die Olympischen Winterspiele 1976, 1980 und 1984.

Kompalla pfiff stets ohne Helm

„Eishockey ist mein Leben“, sagte Kompalla, der stets ohne Helm, mit wehendem dunklen Haar und Walross-Schnäuzer pfiff, gerne.

Einer der großen Höhepunkte der Laufbahn Kompallas war das entscheidende achte Spiel der Summit Series 1972 zwischen der UdSSR und Kanada in Moskau, obwohl er von den Kanadiern als „inkompetent“ abgelehnt worden war.

Für seine Verdienste erhielt Kompalla im Jahr 1992 den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland. Die IIHF nahm ihn im Jahr 2003 in die Hall of Fame auf. Nach dem Ende seiner aktiven Karriere war Kompalla, der am 13. März 1936 im oberschlesischen Kattowitz geboren wurde, Schiedsrichterbeobachter und Ausbilder. Der DEB ernannte ihn zum Ehrenmitglied.

„Die Eishockeywelt verliert außergewöhnliche Persönlichkeit“

„Mit Jupp Kompalla verliert die Eishockeywelt eine außergewöhnliche Persönlichkeit, die den Eishockeysport in Deutschland über viele Jahre hinweg mitgestaltet hat“, hieß es in der Mitteilung des Verbands.