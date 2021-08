CHL: Plachta von Adler Mannheim über Gegner Cardiff Devils und Olympia

Zwar befinden sich die Adler noch mitten in der Vorbereitung auf die DEL-Saison, Plachta fühlt sich trotzdem bereit für die internationale Aufgabe: “Mit unserem Trainerteam und der Mannschaft geht der Schritt in die richtige Richtung. Wir freuen uns, dass es jetzt wieder um etwas geht. So können wir auch selbst sehen, wie weit wir sind. Nach dem Wochenende wissen wir bestimmt mehr.”