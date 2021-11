CHL: München siegt - Mannheim kassiert deutliche Pleite

Red Bull München hat einen wichtigen Schritt in Richtung Viertelfinale in der Champions League (CHL) gemacht. Der dreimalige deutsche Meister setzte sich im Achtelfinal-Hinspiel beim HC Fribourg-Gotteron aus der Schweiz mit 4:2 (1:1, 3:0, 0:1) durch und geht nun mit Vorteilen in das Rückspiel in der kommenden Woche.