Mannheim und Ingolstadt gewinnen zum CHL-Auftakt

Mattias Plachta, 2018 Olympia-Zweiter mit der Eishockey-Nationalmannschaft, leitete mit seinem Treffer (29.) zum 1:2 die Aufholjagd ein. David Wolf (46.) brachte das TeDie Adler Mannheim und der ERC Ingolstadt sind erfolgreich in die Champions Hockey League gestartet.am aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) im Schlussabschnitt in Führung, Jyrki Jokipakka (60.) setzte mit seinem Schuss ins leere Tor den Schlusspunkt. Für Ingolstadt traf Wojtek Stachowiak doppelt (8., 55.).

In der aktuellen CHL-Saison wird mit einem neuen Modus gespielt. Statt 32 nehmen nur noch 24 Mannschaften teil. Diese werden jedoch nicht wie bisher in Gruppen aufgeteilt, sondern werden in einer "Regular Season" (31. August bis 18. Oktober) in einer Gesamttabelle gelistet. Jede Mannschaft spielt in je drei Heim- und Auswärtsspielen nur noch je einmal gegen sechs verschiedene Gegner.