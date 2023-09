CHL: Erste Niederlage für Vizemeister Ingolstadt

Eishockey-Vizemeister ERC Ingolstadt hat in der Champions Hockey League im vierten Spiel die erste Niederlage kassiert. Die Oberbayern verloren am Samstag beim tschechischen Vertreter Dynamo Pardubice mit 1:6 (0:4, 0:2, 1:0). Erst im Schlussdrittel gelang Wayne Simpson (41.) das einzige Tor der Gäste.

Die aktuelle CHL-Saison wird in einem neuen Modus ausgespielt. Statt 32 nehmen nur noch 24 Mannschaften teil. Diese werden nicht wie bisher in Gruppen aufgeteilt, sondern in einer „Regular Season“ (31. August bis 18. Oktober) in einer Gesamttabelle gelistet.