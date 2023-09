CHL: Siege für Mannheim und München

Mannheim feierte damit den zweiten Sieg im zweiten Spiel und hielt sich in der Spitzengruppe. Zu dieser gehört auch der deutsche Vizemeister ERC Ingolstadt, der schon am Samstag den schwedischen Topklub Färjestad Karlstad mit 3:2 (2:1, 1:0, 0:1) bezwungen hatte.

Der deutsche Meister aus München gewann am Sonntag bei Ocelari Trinec in Tschechien mit 2:0 (0:0, 0:0, 2:0), Ryan McKiernan (52.) und Andreas Eder (58.) sorgten spät für den ersten Sieg.

Die aktuelle CHL-Saison wird in einem neuen Modus ausgespielt. Statt 32 nehmen nur noch 24 Mannschaften teil. Diese werden nicht wie bisher in Gruppen aufgeteilt, sondern spielen in einer „Regular Season“ (31. August bis 18. Oktober) in einer Gesamttabelle. Jede Mannschaft spielt in je drei Heim- und Auswärtsspielen nur noch je einmal gegen sechs verschiedene Gegner. Die besten 16 Teams ziehen in die K.o.-Runde ein.