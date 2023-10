CHL: Starke Mannheimer im Achtelfinale

Neuer Modus in der CHL

Jordan Murray (2.), David Wolf (12.) und Tyler Gaudet (52.) erzielten die Treffer für die Mannheimer, die bereits am Montag beim 6:0 über den bis dahin ungeschlagenen finnischen Ex-Meister Lukko Rauma restlos überzeugt hatten und nun ihren zweiten Platz in der Hauptrundentabelle festigten.

Loic Lamperier (16./17.) war per Doppelschlag für Rouen erfolgreich, das weiter auf seinen zweiten Sieg in der CHL warten muss. Die aktuelle CHL-Saison wird in einem neuen Modus ausgespielt.

Statt 32 nehmen nur noch 24 Mannschaften teil. Diese werden nicht wie bisher in Gruppen aufgeteilt, sondern in einer „Regular Season“ (31. August bis 18. Oktober) in einer Gesamttabelle gelistet. Jede Mannschaft spielt in je drei Heim- und Auswärtsspielen nur noch je einmal gegen sechs verschiedene Gegner. Die besten 16 Teams ziehen in die K.o.-Runde ein.