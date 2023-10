München verpasst vorzeitigen Achtelfinal-Einzug

Der deutsche Eishockey-Meister Red Bull München hat in der Champions Hockey League den vorzeitigen Einzug in das Achtelfinale verpasst. Die Mannschaft von Trainer Don Jackson unterlag am Dienstag dem finnischen Vertreter Lukko Rauma 1:4 (0:1, 1:1, 0:2) und verlor nach drei Siegen in Serie wieder eine Partie.

Die aktuelle CHL-Saison wird in einem neuen Modus ausgespielt. Statt 32 nehmen nur noch 24 Mannschaften teil. Diese werden nicht wie bisher in Gruppen aufgeteilt, sondern in einer „Regular Season“ (31. August bis 18. Oktober) in einer Gesamttabelle gelistet. Jede Mannschaft spielt in je drei Heim- und Auswärtsspielen nur noch je einmal gegen sechs verschiedene Gegner. Die besten 16 Teams ziehen in die K.o.-Runde ein.