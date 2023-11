CHL: Ingolstadt droht Achtelfinal-Aus

Der deutsche Eishockey-Vizemeister ERC Ingolstadt steht in den Play-offs der Champions Hockey League vor dem Aus. Die Panther verloren das Achtelfinal-Hinspiel gegen den schwedischen Meister Växjö Lakers um den langjährigen deutschen Nationalspieler Tobias Rieder in eigener Halle 1:4 (0:2, 1:2, 0:0) und geht mit einer großen Hypothek ins Rückspiel am 21. November (Dienstag).

Die zurzeit in der Liga kriselnden Adler Mannheim sind am Dienstag bei den Rapperswil-Jona Lakers in der Schweiz zu Gast, der deutsche Meister Red Bull München empfängt am Mittwoch (19.30 Uhr) Servette Genf.