Champions League: Pinguins feiern dritten Sieg

Der deutsche Vizemeister Fischtown Pinguins Bremerhaven setzt sich in der Spitzengruppe fest - und tankt Selbstvertrauen vor dem DEL-Auftakt.

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven haben in der Eishockey-Champions-League ihren dritten Sieg im vierten Spiel gefeiert. Der deutsche Vizemeister gewann am Samstag mit 4:2 (1:1, 0:1, 3:0) gegen den noch sieglosen französischen Vertreter Dragons de Rouen und setzte sich damit in der Spitzengruppe fest.