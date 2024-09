CHL: Berlin feiert ersten Sieg

Der deutsche Eishockey-Meister Eisbären Berlin hat in der Champions Hockey League im zweiten Spiel den ersten Sieg gefeiert. Zwei Tage nach der 1:3-Niederlage bei den Växjö Lakers in Schweden, setzte sich die Mannschaft von Trainer Serge Aubin am Samstag 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) beim polnischen CHL-Neuling Unia Oswiecim durch.