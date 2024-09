Eishockey: Alle Infos zum CHL-Start live im TV, Stream und Ticker

SPORT1 05.09.2024 • 09:18 Uhr Die Champions Hockey League startet am Donnerstag, 5. September, in ihre neue Saison. Mit den Eisbären Berlin, den Pinguins Bremerhaven und den Straubing Tigers sind drei deutsche Teams am Start. Hier gibt es alle Infos zur neuen Spielzeit.

Am Donnerstag startet die Champions Hockey League in ihre neue Saison. Mit dem Deutschen Meister Eisbären Berlin, den Pinguins Bremerhaven und den Straubing Tigers nehmen gleich drei deutsche Teams an der Königsklasse des europäischen Hockeys teil.

Die Eisbären Berlin sind am Donnerstag denn auch sofort gefordert: Der Deutsche Meister gastiert bei Växjö Lakers HC in Schweden (ab 19 Uhr im Liveticker). Straubing und Bremerhaven sind dann am Freitag gefordert, die Tigers empfangen den dänischen Vertreter SönderjyskE Vojens und Bremerhaven empfängt den Titelverteidiger HC Servette Genf aus der Schweiz.

So können Sie die Champions Hockey League live sehen:

TV: ProSiebenSat1 (falls eine deutsche Mannschaft das Halbfinale oder Finale erreicht)

ProSiebenSat1 (falls eine deutsche Mannschaft das Halbfinale oder Finale erreicht) Stream: Sportdeutschland.tv und magenta.tv

Sportdeutschland.tv und magenta.tv Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Neuer Modus in der CHL

Zur letzten Saison hatte die Champions Hockey League eine Modus-Änderung beschlossen. Anstelle einer Gruppenphase treffen die Mannschaften nun auf sechs unterschiedliche Gegner. Die Teams treten jeweils einmal gegeneinander an.

Alle Mannschaften werden in einer Gesamttabelle aufgeführt. Die besten 16 Teams qualifizieren sich für die K.o.-Phase, welche weiterhin in einem Hin- und Rückspiel ausgetragen wird. Das Finale am 18. Februar 2025 wird ebenfalls wie früher in einem Spiel entschieden.

Regel-Revolution für die Special Teams

Eine weitere Änderung gibt es bei den Regeln fürs Unter- und Überzahlspiel. Diese sind:

1. Bekommt ein Team eine Zwei-Minuten-Strafe und kassiert dort ein Tor, wird die Strafe dadurch nicht aufgehoben. Der bestrafte Spieler muss die vollen zwei Minuten absitzen.

2. Ist gegen ein Team eine Zwei-Minuten-Strafe angezeigt und es kassiert ein Tor, bevor die Strafe ausgesprochen wird, muss diese trotzdem abgesessen werden.

3. Gelingt einem in Unterzahl spielenden Team ein Shorthander (Tor in Unterzahl), wird dies mit der Aufhebung der restlichen Strafzeit für den Spieler mit der kürzesten Restzeit auf der Strafbank belohnt.

CHL: Die 24 qualifizierten Teams

Schweiz (4 Plätze):

Genève-Servette (CHL-Meister), ZSC Lions Zürich, Fribourg-Gottéron, Lausanne HC

Österreich (3 Plätze):

Red Bull Salzburg, KAC Klagenfurt, Fehérvár AV19 (HUN)

Tschechien (3 Plätze):

Oceláři Třinec, Dynamo Pardubice, Sparta Prag

Deutschland (3 Plätze)

Eisbären Berlin, Pinguine Bremerhaven, Straubing Tigers

Finnland (3 Plätze):

Tappara Tampere, Ilves Tampere, Lahti Pelikane

Schweden (3 Plätze)

Skellefteå AIK, Färjestad Karlstad, Växjö Lakers

Challenger Leagues (5 Plätze)