Champions Hockey League: Eisbären Berlin nach Kantersieg im Achtelfinale

Die Eisbären Berlin stehen im Achtelfinale der Champions Hockey League (CHL). Der deutsche Eishockey-Meister besiegte am sechsten und letzten Spieltag der Hauptrunde vor heimischer Kulisse SönderjyskE Ishockey aus Dänemark mit 8:0 (4:0, 3:0, 1:0). Damit zogen die Hauptstädter zum ersten Mal seit acht Jahren wieder in die K.o.-Phase des Europacups ein. Ein deutscher Shutout-Sieg mit acht Toren war zuvor nur den Straubing Tigers in der CHL gelungen (2022, gegen EC Villacher SV).