CHL: Bremerhaven vor Viertelfinaleinzug, Straubing verliert

Der deutsche Eishockey-Vizemeister Fischtown Pinguins Bremerhaven hat in der Champions Hockey League (CHL) einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale gemacht. Die Pinguins gewannen ihr Achtelfinal-Hinspiel gegen den schwedischen Meister Skelleftea AIK deutlich mit 5:0 (4:0, 0:0, 1:0) und erarbeiteten sich eine exzellente Ausgangslage für das Rückspiel in Schweden in einer Woche. Deutlich schwerer dürften es die Straubing Tigers haben.

Die Tigers verloren ihr Heimspiel gegen den Schweizer Meister ZSC Lions Zürich mit 2:4 (0:1, 2:1, 0:2), Travis St. Denis (28.) und Tim Brunnhuber (31.) hatten Straubing zwischenzeitlich in Führung gebracht. Für Bremerhaven trafen Markus Vikingstad (7.), Ziga Jeglic (11.), Jan Urbas (13.) und Ross Mauerman (15.) schon im ersten Drittel zur deutlichen Führung, Nino Kinder (43.) sorgte gegen den Vorjahresfinalisten aus Schweden per Shorthander für die endgültige Entscheidung.

Die Pinguins sind am kommenden Dienstag um 18.00 Uhr bei Skelleftea erneut gefragt, das Rückspiel der Tigers findet wenig später (19.45 Uhr) in Zürich statt. Der dritte deutsche Achtelfinalteilnehmer Eisbären Berlin ist am Mittwoch (20.00 Uhr) bei den Sheffield Steelers in England zu Gast. Das Rückspiel steigt ebenfalls am kommenden Dienstag (19.30 Uhr) in Berlin.