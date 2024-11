Sieg in England: Eisbären peilen Viertelfinale an

Die Eisbären Berlin haben die Tür zum Viertelfinale der Champions Hockey League (CHL) aufgestoßen. Der deutsche Eishockey-Meister gewann am Mittwoch das umkämpfte Achtelfinal-Hinspiel bei den Sheffield Steelers in England mit 5:3 (1:0, 2:3, 2:0) und geht mit einem Vorteil in das zweite Duell am kommenden Dienstag in der Hauptstadt. Berlin steht erstmals seit acht Jahren wieder in die K.o.-Phase des Europacups.