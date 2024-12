CHL: Bremerhaven gegen Titelverteidiger Genf vor dem Aus

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven stehen in der Champions Hockey League (CHL) nach einer klaren Niederlage beim Titelverteidiger Servette Genf vor dem Aus. Der deutsche Vizemeister verlor das Viertelfinal-Hinspiel am Dienstagabend beim Favoriten aus der Schweiz deutlich mit 0:4 (0:2, 0:1, 0:1) und benötigt im zweiten Duell am 17. Dezember in der eigenen Halle eine Aufholjagd.