Eisbären und Fischtown verlieren deutlich

SID 05.09.2025 • 22:14 Uhr Die beiden deutschen Spitzenteams Eisbären Berlin und Fischtown Pinguins Bremerhaven unterliegen in der Champions League jeweils zu Hause - der ERC Ingolstadt dagegen feiert einen Auswärtssieg.

Die Eisbären Berlin sind bei ihrem Heimauftakt in der Eishockey-Champions-League böse unter die Räder gekommen. Der deutsche Meister unterlag in eigener Halle dem finnischen Team Lukko Rauma mit 2:6 (1:2, 0:3, 1:1) und kassierte die zweite Niederlage im dritten Spiel.

{ "placeholderType": "MREC" }

Den Fischtown Pinguins Bremerhaven ging es beim 5:8 (1:3, 2:4, 2:1) gegen Grenoble MH 38 nicht besser, für die Norddeutschen war es die zweite Niederlage nacheinander.

Für einen Lichtblick aus deutscher Sicht sorgte der ERC Ingolstadt. Die Oberbayern setzten sich beim EV Zug mit 7:3 (2:2, 4:0, 1:0) durch und holten ihren ersten Erfolg in der CHL. Dabei bewiesen sie Moral: Nach etwas mehr als fünf Minuten lag Ingolstadt bereits 0:2 zurück, drehte dann aber auf.