CHL: Bremerhaven nach Niederlage vor dem Aus

SID 14.10.2025 • 21:26 Uhr Noch steht Bremerhaven auf Rang 15 der Tabelle, die Chance auf das Weiterkommen ist nun aber trotzdem klein.

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven haben in der Champions Hockey League einen herben Rückschlag erlitten und müssen um das Weiterkommen bangen. Die Mannschaft von Trainer Alexander Sulzer verlor am letzten Spieltag der Ligaphase beim norwegischen Meister Storhamar Hockey mit 1:2 (0:1, 0:1, 1:0), für den Einzug in die Runde der 16 besten Teams sind die Norddeutschen nun auf viel Schützenhilfe angewiesen.

Das späte Tor von Jan Urbas (55.) nährte die Hoffnung des Tabellendritten der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zwar noch einige Minuten lang, der so wichtige Ausgleich wollte allerdings nicht mehr gelingen.