CHL: Ingolstadt auf Achtelfinal-Kurs

SID 08.10.2025 • 22:15 Uhr Der ERC Ingolstadt kommt in Südtirol nach einem 0:2-Rückstand zurück und ist der K.o.-Runde nah.

Der ERC Ingolstadt steht in der Champions Hockey League vor dem Einzug ins Achtelfinale. Die Mannschaft von Trainer Mark French kam am vorletzten Spieltag der Ligaphase trotz Rotation und eines 0:2-Rückstands beim HC Bozen noch zurück und gewann mit 3:2 (0:2, 2:0, 1:0). Nach dem dritten Sieg in Serie sind die Ingolstädter kaum noch aus den Top 16 zu verdrängen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Riley Barber (24.), Philipp Preto (29.) und Daniel Schmölz (46.) drehten die Partie für den Hauptrundensieger der Vorsaison der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Headcoach French verzichtete in Südtirol angesichts von drei Auswärtsspielen in sechs Tagen auf die Leistungsträger Daniel Pietta, Morgan Ellis und Alex Breton.