CHL: Bremerhaven scheitert an Tampere

SID 19.11.2025 • 18:55 Uhr Der Tabellenvierte der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verliert das Achtelfinal-Rückspiel in Finnland am Ende klar.

Für die Fischtown Pinguins Bremerhaven ist die Saison in der Champions Hockey League (CHL) vorbei. Der Tabellenvierte der Deutschen Eishockey Liga (DEL) musste sich am Mittwoch im Achtelfinal-Rückspiel beim finnischen Spitzenklub Ilves Tampere mit 2:5 (0:2, 2:1, 0:2) geschlagen geben und schied aus, bereits das erste Duell hatten die Norddeutschen in der Vorwoche zu Hause verloren (2:3).

Luke Henman brachte Tampere bei 5:3-Überzahl (4.) nach vorn, Erik Borg legte nach (20.), ehe Miha Verlic (24.) und Alex Friesen (25.) per Doppelschlag ausglichen. Borg sorgte mit seinem zweiten Treffer für die nächste Führung der Gastgeber (40.), Jens Lööke machte alles klar (53.) und Matic Török erhöhte kurz vor dem Ende mit einem Treffer ins leere Tor (57.).