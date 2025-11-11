Eishockey: Bremerhaven droht Champions-League-Aus

SID 11.11.2025 • 21:59 Uhr Die Norddeutschen müssen nach einer verspielten 2:1-Führung zittern.

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) müssen in der Champions Hockey League um die Viertelfinal-Qualifikation zittern. Die Norddeutschen verloren das Achtelfinalhinspiel gegen den finnischen Spitzenklub Ilves Tampere trotz einer zwischenzeitlichen 2:1-Führung mit 2:3 (1:1, 1:1, 0:1). Die Treffer von Alex Friesen (11.) und Christian Wejse (32.) reichten den Gastgebern nicht für das erhoffte Polster für das Rückspiel am 19. November (Mittwoch).

Bremerhaven hatte bei seinem Achtelfinaleinzug vom unerwarteten Vorrunden-Aus des deutschen Meisters Eisbären Berlin profitiert. Das zweite DEL-Team in der Runde der besten 16 ist der ERC Ingolstadt, der am Mittwoch (19.30 Uhr) den österreichischen Vertreter RB Salzburg zum Hinspiel empfängt. Das Finale der Königsklasse findet im März statt.